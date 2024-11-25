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Возврат активов: сколько стоит построить школу в Атырауской области

Сколько стоить достроить школу в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 12:11 Фото: primeminister.kz
Правительством принято решение о выделении двух миллиардов тенге из возвращенных активов на строительство школы на 150 мест в селе Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, в настоящее время в селе функционирует только начальная школа, расположенная в приспособленном здании на 60 мест.

После окончания 4 класса родители вынуждены возить учащихся в школу-интернат им. С. Шарипова, расположенный в пос. Доссор Макатского района на расстоянии 60 км. Ученики старших классов также обучаются в соседних населенных пунктах.

Также отмечено, что по итогам реализации проекта будут созданы условия для качественного обучения детей в соответствии с требованиями и санитарными нормами.

В правительстве напомнили о ранее принятых решениях о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в Актобе, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.

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