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Возврат активов: в Шымкенте построят общежитие за 2,6 млрд тенге

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, студент, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:39 Фото: primeminister.kz
За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов для воспитанников школы-интерната-колледжа Шымкента построят общежитие на 300 мест, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства, из Специального госфонда выделено свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж". В проекте предусмотрены:

  • раздельные блоки для юношей и девушек;
  • медицинский блок;
  • столовая;
  • игровые комнаты и другие.
"Общежитие будет соответствовать всем современным требованиям", – говорится в сообщении.

Сегодня в специальном комплексе "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж", построенном в 1975 году, обучаются 363 человека. Строительство нового здания позволит устранить дефицит мест в имеющемся общежитии, рассчитанном лишь на 120 учащихся.

В настоящее время из-за нехватки мест для проживания некоторые кабинеты в учебном заведении переориентированы под спальни для детей. 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому.

"Новое общежитие создаст благоприятные условия для проживания детей и получения ими качественных знаний", – уверены члены правительства.

3 декабря премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил подключить сельские школы к высокоскоростному интернету до нового учебного года.

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