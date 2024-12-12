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Общество

Колесо обозрения в Астане показывает фото столичных коммунальщиков

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:28 Фото: Instagram/akimat__astana
Фото городских коммунальщиков появились на колесе обозрения в Астане, сообщает Zakon.kz.

Трогательную надпись "Благодарим за ваш труд" можно увидеть на аттракционе высотой 65 метров. Изображения видны с разных точек города и привлекают внимание астанчан и туристов.

"Эта инициатива служит напоминанием о важной роли тех, кто ежедневно заботится о чистоте и благоустройстве нашей столицы".Пресс-служба акимата Астаны
Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:28

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Размещение слов благодарности и фотографий на одном из главных туристических объектов столицы стало символом важности экологической акции. Запущенная в этом году акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" объединила волонтеров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты города.

Также на этом аттракционе демонстрируется цифровая надпись "Таза Қазақстан". Колесо обозрения высотой 65 метров оснащено 53 тысячами пикселей, что позволяет отображать на нем разнообразные визуальные элементы. Он расположен в столичном районе "Нура".

"Наш труд редко замечают, а такая надпись – это огромная мотивация", – поделился один из сотрудников коммунальной службы.

Днями ранее коммунальщики Астаны обратились к местным жителям.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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