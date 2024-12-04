Коммунальщики Астаны обратились к местным жителям

3 декабря столичные работники коммунальных служб призывали горожан уважать их труд, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "ASTANA TV", они попросили горожан:

соблюдать чистоту;

с понимаем относиться к проводимым работам по расчистке улиц;

не оставлять надолго свои автомобили вдоль дорог.

Со слов коммунальщиков, несоблюдение этих действий значительно усложняет работу.

"Мы отдыхаем всего один день в неделю, наша работа начинается рано утром. Даже в праздничные дни мы продолжаем работать, потому что именно в это время улицы особенно загрязняются, а люди часто получают травмы из-за гололеда", – поделилась мастер по ручной уборке района Есиль Гульнар Аширбекова.

Для безопасного движения транспорта и предотвращения травм производится посыпка дорог пескосоляной смесью. За это и другие рабочие процессы жители Астаны зачастую благодарят коммунальщиков.

А сотрудники криминальной полиции столичного района Нура задержали 31-летнего мужчину, который в режиме онлайн обманывал столичных таксистов.