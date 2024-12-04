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Коммунальщики Астаны обратились к местным жителям

Коммунальные службы, коммунальная служба, уборка снега, снегоуборка, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
3 декабря столичные работники коммунальных служб призывали горожан уважать их труд, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент "ASTANA TV", они попросили горожан:

  • соблюдать чистоту;
  • с понимаем относиться к проводимым работам по расчистке улиц;
  • не оставлять надолго свои автомобили вдоль дорог.

Со слов коммунальщиков, несоблюдение этих действий значительно усложняет работу.

"Мы отдыхаем всего один день в неделю, наша работа начинается рано утром. Даже в праздничные дни мы продолжаем работать, потому что именно в это время улицы особенно загрязняются, а люди часто получают травмы из-за гололеда", – поделилась мастер по ручной уборке района Есиль Гульнар Аширбекова.

Для безопасного движения транспорта и предотвращения травм производится посыпка дорог пескосоляной смесью. За это и другие рабочие процессы жители Астаны зачастую благодарят коммунальщиков.

А сотрудники криминальной полиции столичного района Нура задержали 31-летнего мужчину, который в режиме онлайн обманывал столичных таксистов.

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