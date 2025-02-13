Транспорт, ЭЦП и соцуслуги: что чаще всего заказывают в ЦОНах Алматы
Фото: gov4c.kz
В Алматы функционирует 13 центров обслуживания населения (ЦОНов), включая 4 специализированных и один миграционный. В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" перечислили самые востребованные услуги, за которыми обращаются алматинцы, сообщает Zakon.kz.
Так, в топ-5 самых востребованных услуг в 2024 году вошли:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- выдача и отзыв ЭЦП;
- получение водительских удостоверений;
- услуги по линии социального обеспечения;
- формирование и корректировка ИИН для иностранцев и лиц без гражданства.
Всего за 12 месяцев 2024 года ЦОНы оказали более 2 618 540 услуг алматинцам, из которых свыше 602 000 услуг реализовано через секторы самообслуживания.
Материал по теме
Топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году
Ранее в пресс-службе госкорпорации выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript