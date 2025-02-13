Транспорт, ЭЦП и соцуслуги: что чаще всего заказывают в ЦОНах Алматы

В Алматы функционирует 13 центров обслуживания населения (ЦОНов), включая 4 специализированных и один миграционный. В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" перечислили самые востребованные услуги, за которыми обращаются алматинцы, сообщает Zakon.kz.

Так, в топ-5 самых востребованных услуг в 2024 году вошли:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

выдача и отзыв ЭЦП;

получение водительских удостоверений;

услуги по линии социального обеспечения;

формирование и корректировка ИИН для иностранцев и лиц без гражданства.

Всего за 12 месяцев 2024 года ЦОНы оказали более 2 618 540 услуг алматинцам, из которых свыше 602 000 услуг реализовано через секторы самообслуживания.

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Ранее в пресс-службе госкорпорации выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.