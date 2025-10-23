#АЭС в Казахстане
Общество

Полиция предупредила об усилении дежурств и проверок в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 14:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В канун праздника – Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, полиция Алматы переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом заявила официальный представитель Департамента полиции (ДП) Салтанат Азирбек, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в праздничные дни в охране общественного порядка будут задействованы 3500 тысяч сотрудников полиции.

"В праздничные дни личный состав органов внутренних дел несет службу в усиленном режиме. Будут задействованы все подразделения – патрульная полиция, участковые инспекторы, ювенальная и миграционная службы, кинологи, оперативные подразделения".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, добавила Азирбек, усилен контроль на общественном транспорте и в местах массового скопления граждан – парках, площадях, торгово-развлекательных центрах.

Стоит отметить, что в городе не планируется ограничение движения транспорта.

"Все будет зависеть от складывающейся обстановки при проведении массовых культурно-развлекательных мероприятий".Салтанат Азирбек

В Казахстане 25 октября отмечается национальный праздник – День Республики.

В этом году День Республики выпадает на субботу, это дает дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы отдохнут три дня подряд: 25, 26 и 27 октября.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
