Акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны

Сегодня, 12 декабря 2024 года, акимат Астаны предоставил информацию о главных зимних локациях (горки, катки, елки и праздничные фотозоны) столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, малые архитектурные формы (МАФы), фотозоны и многое другое.

"Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в шести районах города и будут работать весь зимний сезон", – сообщили в столичном акимате в четверг.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября.

"Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря". Пресс-служба акимата Астаны

В районе Сарыарка планируется обустроить 12 горок и четыре катка. На городской площади будет установлена большая горка и каток, а также тематические фотозоны и живая елка, идеально подходящая для праздничных фотографий:

сквер по пр. Богенбай батыра, 43 – семейный каток, расположенный вокруг живой ели;

парк "Коктал" – две горки для разных возрастов, а также большой каток для массового катания;

набережная реки Есиль – восемь горок разной сложности и большой каток, который будет располагаться прямо на льду реки;

пересечение улиц А. Герцена и Окжетпес – установка одной из горок для веселого зимнего отдыха.

В районе Байконыр основные развлечения будут на следующих локациях:

дворец "Жастар" (пр. Республики 34) – на территории планируется обустроить каток, горку и установить новогоднюю елку;

Парк им. К. Ататюрка по ул. Ж. Ташенова – на территории парка планируется обустроить каток и горку;

"Аллея писателей" (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы;

ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка;

ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – появятся каток и горка;

ЖМ "Казгородок" (ул. Досмухамедулы, 6) – будет установлена горка высотой 2 метра и 6-метровая елка;

ЖМ "СМП" (ул. Кеншилер 5, ул. 126-я) – будут установлены горки высотой 2 метра и елки;

дачный массив "Коянды" (шоссе Алаш) – на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также 5-метровая елка.

Кроме того, на территории дворов ул. Жубанова, 3, 3/1, 3/2 в микрорайоне Целинный обустроен большой каток. На пр. Республики и по ул. Ж. Ташенова появилось новогоднее освещение.

В районе Есиль главной локацией для массовых гуляний традиционно станет территория ЭКСПО, где будут установлены каток, горки и елка. Также горка появится в жилом массиве "Пригородный", а новогодние елки украсят следующие места: Ботанический сад со стороны улицы Туркестан, круглая площадь под мостом на пр. Кабанбай батыра, жилой массив "Пригородный" (пересечение улиц Арнасай – Жанадария) и новый сквер на пересечении ул. Достык и бульвара Нуржол. Всего в этом году елки будут установлены в шести основных локациях.

В районах Алматы и Сарайшык будут обустроены следующие локации:

на площади монумента Қазақ Елі появятся два ледовых катка, горка с двумя скатами и новогодняя елка. Территория площадки будет оформлена малыми архитектурными формами, светоиллюминационным панно;

возле Дворца школьников по пр. Тауелсиздик появятся горки, елки, МАФы, фотозона и каток;

в Триатлон парке планируется обустройство ледовой горки и катка;

на территории спортивного комплекса Sana Sport появится ледовый каток, елка и МАФы;

еще четыре горки появятся в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный и Куйгенжар.

В районе Нура также будут установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроены семь горок и семь катков:

14 декабря заработает 290-метровый Линейный каток, который начинается от башни с часами (территория Центрального парка со стороны пр. Туран). Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и др.;

на территории стадиона "Астана-Арена" появятся два катка и одна горка. Большой каток и горки появятся на пруду возле ЖК "Зеленый квартал";

в сквере Жагалау будет расположена горка, в жилом массиве "Уркер" построят горку и каток, также на территории парка Влюбленных, у ЖК "Зеленый квартал" и на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын появятся новогодние фотозоны.

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