#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
516.93
542.52
4.98
Общество

Акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны

Акимат поделился интересной информацией с жителями Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 15:15 Фото: Telegram/astana_newss
Сегодня, 12 декабря 2024 года, акимат Астаны предоставил информацию о главных зимних локациях (горки, катки, елки и праздничные фотозоны) столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, малые архитектурные формы (МАФы), фотозоны и многое другое.

"Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в шести районах города и будут работать весь зимний сезон", – сообщили в столичном акимате в четверг.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября.

"Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря".Пресс-служба акимата Астаны

В районе Сарыарка планируется обустроить 12 горок и четыре катка. На городской площади будет установлена большая горка и каток, а также тематические фотозоны и живая елка, идеально подходящая для праздничных фотографий:

  • сквер по пр. Богенбай батыра, 43 – семейный каток, расположенный вокруг живой ели;
  • парк "Коктал" – две горки для разных возрастов, а также большой каток для массового катания;
  • набережная реки Есиль – восемь горок разной сложности и большой каток, который будет располагаться прямо на льду реки;
  • пересечение улиц А. Герцена и Окжетпес – установка одной из горок для веселого зимнего отдыха.

В районе Байконыр основные развлечения будут на следующих локациях:

  • дворец "Жастар" (пр. Республики 34) – на территории планируется обустроить каток, горку и установить новогоднюю елку;
  • Парк им. К. Ататюрка по ул. Ж. Ташенова – на территории парка планируется обустроить каток и горку;
  • "Аллея писателей" (пр. Абая) – на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы;
  • ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) – здесь также будет обустроен каток и горка;
  • ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) – появятся каток и горка;
  • ЖМ "Казгородок" (ул. Досмухамедулы, 6) – будет установлена горка высотой 2 метра и 6-метровая елка;
  • ЖМ "СМП" (ул. Кеншилер 5, ул. 126-я) – будут установлены горки высотой 2 метра и елки;
  • дачный массив "Коянды" (шоссе Алаш) – на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также 5-метровая елка.

Кроме того, на территории дворов ул. Жубанова, 3, 3/1, 3/2 в микрорайоне Целинный обустроен большой каток. На пр. Республики и по ул. Ж. Ташенова появилось новогоднее освещение.

В районе Есиль главной локацией для массовых гуляний традиционно станет территория ЭКСПО, где будут установлены каток, горки и елка. Также горка появится в жилом массиве "Пригородный", а новогодние елки украсят следующие места: Ботанический сад со стороны улицы Туркестан, круглая площадь под мостом на пр. Кабанбай батыра, жилой массив "Пригородный" (пересечение улиц Арнасай – Жанадария) и новый сквер на пересечении ул. Достык и бульвара Нуржол. Всего в этом году елки будут установлены в шести основных локациях.

В районах Алматы и Сарайшык будут обустроены следующие локации:

  • на площади монумента Қазақ Елі появятся два ледовых катка, горка с двумя скатами и новогодняя елка. Территория площадки будет оформлена малыми архитектурными формами, светоиллюминационным панно;
  • возле Дворца школьников по пр. Тауелсиздик появятся горки, елки, МАФы, фотозона и каток;
  • в Триатлон парке планируется обустройство ледовой горки и катка;
  • на территории спортивного комплекса Sana Sport появится ледовый каток, елка и МАФы;
  • еще четыре горки появятся в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный и Куйгенжар.

В районе Нура также будут установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроены семь горок и семь катков:

  • 14 декабря заработает 290-метровый Линейный каток, который начинается от башни с часами (территория Центрального парка со стороны пр. Туран). Помимо самого катка, в парке будут расположены новогодняя елка и тематические инсталляции, а также торговые павильоны для ярмарок и др.;
  • на территории стадиона "Астана-Арена" появятся два катка и одна горка. Большой каток и горки появятся на пруду возле ЖК "Зеленый квартал";
  • в сквере Жагалау будет расположена горка, в жилом массиве "Уркер" построят горку и каток, также на территории парка Влюбленных, у ЖК "Зеленый квартал" и на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын появятся новогодние фотозоны.

О том, сколько казахстанцы будут отдыхать на Новый год – 2025, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Как отметят День Независимости в Алматы
Общество
14:57, Сегодня
Как отметят День Независимости в Алматы
Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры
Общество
13:35, Сегодня
Новая банкнота: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за 10-тысячной купюры
Скитались между больницами пять часов: в Атырау умер 10-месячный ребенок
Общество
13:32, Сегодня
Скитались между больницами пять часов: в Атырау умер 10-месячный ребенок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: