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Общество

Убийство Шерзата Полата: к казахстанцам обратился аким Алматинской области

Убийство Шерзата Полата: к казахстанцам обратился аким Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07 Фото: gov.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК 13 декабря 2024 года выразил соболезнования семье Шерзата Полата и обратился к казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, как подчеркнул глава региона, ситуация находится под контролем.

"Правоохранительные органы проводят соответствующую работу. В этой связи хочу обратиться к общественности: проявите терпение, обращайте внимание и доверяйте информации, распространяемой правоохранительными органами. Они сейчас проводят работу открыто, информируют через СМИ", – сказал Марат Султангазиев.

Ранее прокуратура Алматинской области выступила с заявлением по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.

Бауыржан Муканов
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