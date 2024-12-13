Убийство Шерзата Полата: к казахстанцам обратился аким Алматинской области
Фото: gov.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК 13 декабря 2024 года выразил соболезнования семье Шерзата Полата и обратился к казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом, как подчеркнул глава региона, ситуация находится под контролем.
"Правоохранительные органы проводят соответствующую работу. В этой связи хочу обратиться к общественности: проявите терпение, обращайте внимание и доверяйте информации, распространяемой правоохранительными органами. Они сейчас проводят работу открыто, информируют через СМИ", – сказал Марат Султангазиев.
Ранее прокуратура Алматинской области выступила с заявлением по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.
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