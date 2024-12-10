#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
510.08
539.61
5.15
Происшествия

Задержан отец Шерзата Полата

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 17:45 Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции Алматинской области сегодня, 10 декабря 2024 года, задержали Каржаубая Нурымова – отца 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

"Сегодня в 15:30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих, сотрудники полиции приняли меры для его задержания".Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что Нурымов "был задержан с применением минимально необходимой силы".

"На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи".Пресс-служба ДП Алматинской области

Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие.

"Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной", – заключили в пресс-службе ДП Алматинской области.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
17-летнему жителю Актау повредили половой орган: полиция ведет расследование
Происшествия
18:33, Сегодня
17-летнему жителю Актау повредили половой орган: полиция ведет расследование
"Черных старателей" задержали на шахте в Абайской области
Происшествия
18:13, Сегодня
"Черных старателей" задержали на шахте в Абайской области
Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"
Происшествия
17:03, Сегодня
Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: