Задержан отец Шерзата Полата

Сотрудники Департамента полиции Алматинской области сегодня, 10 декабря 2024 года, задержали Каржаубая Нурымова – отца 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

"Сегодня в 15:30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих, сотрудники полиции приняли меры для его задержания". Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что Нурымов "был задержан с применением минимально необходимой силы".

"На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи". Пресс-служба ДП Алматинской области

Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие.

"Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной", – заключили в пресс-службе ДП Алматинской области.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.