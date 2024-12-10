Задержан отец Шерзата Полата
Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции Алматинской области сегодня, 10 декабря 2024 года, задержали Каржаубая Нурымова – отца 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.
"Сегодня в 15:30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих, сотрудники полиции приняли меры для его задержания".Пресс-служба ДП Алматинской области
В ведомстве отметили, что Нурымов "был задержан с применением минимально необходимой силы".
"На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи".Пресс-служба ДП Алматинской области
Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие.
"Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной", – заключили в пресс-службе ДП Алматинской области.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript