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Общество

Завершено расследование по делу об убийстве Шерзата Полата

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 08:56 Фото: Zakon.kz
Стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела по делу об убийстве Шерзата Полата. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Дело направлено в прокурору для дальнейшей передачи в суд.

В рамках расследования проведено 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, проведена проверка показаний подозреваемых, исследованы 8 видеоматериалов.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана еще до конца 2024 года планировали завершить расследование уголовного дела об убийстве Шерзата Полата. Но позднее были дополнительно зарегистрированы еще восемь уголовных дел, из-за чего досудебное расследование продолжилось.

Аксинья Титова
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