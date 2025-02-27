Завершено расследование по делу об убийстве Шерзата Полата

Стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела по делу об убийстве Шерзата Полата. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Дело направлено в прокурору для дальнейшей передачи в суд.

В рамках расследования проведено 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, проведена проверка показаний подозреваемых, исследованы 8 видеоматериалов.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана еще до конца 2024 года планировали завершить расследование уголовного дела об убийстве Шерзата Полата. Но позднее были дополнительно зарегистрированы еще восемь уголовных дел, из-за чего досудебное расследование продолжилось.