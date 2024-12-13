В Казахстане введут рейтинг медорганизаций по качеству услуг

Замглавы ФСМС Индира Саркенова 13 декабря 2024 года в ходе выездного заседания Общественной палаты при Мажилисе рассказала, как будет работать система управления рисками в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, внедрение системы управления рисками позволит определять медорганизации с зонами низкого, среднего или высокого риска. При этом будет составляться рейтинг с делением на красную, желтую и зеленую зоны.

"Если клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, она автоматически будет попадать в зеленую зону. Это значит, что нет необходимости проводить мониторинг с посещением производственной базы или детально изучать ее деятельность. Это будет стимулировать поставщиков к соблюдению необходимых норм и правил", – рассказала Индира Саркенова.

В отношении же медицинских организаций, которые попали в красную и желтую зоны, будет проводиться более детальное изучение качества оказания медпомощи и мониторинг договорных обязательств.

"По итогам будут выработаны рекомендации и решения по совершенствованию процессов оказания медпомощи. Ожидается, что более половины поставщиков попадут в желтый и зеленый коридоры, а порядка 41% – в красный", – дополнила спикер.

Также она рассказала представителям СМИ, что в случае выявления нарушений планируется применять меры экономического воздействия.



"Существуют разные виды мониторинга. Если пациент подает жалобу через 1414, Qoldau 24/7 или e-otinish, проводится внеплановый мониторинг по конкретному случаю. Если жалоба подтверждается, применяются меры экономического воздействия – это могут быть штрафные санкции или отмена оплаты за оказанные либо не оказанные услуги. Если жалоба не подтверждается, мы в любом случае даем ответ пациенту, который ее отправил. Мы рассматриваем все жалобы. Также есть плановый мониторинг, который проводится при подписании акта выполненных работ", – пояснила она.

По ее словам, эта система будет действовать по всему Казахстану уже с января 2025 года, приказ уже подписан.



А на вопрос о том, смогут ли казахстанцы посмотреть, какие медицинские учреждения находятся в красной зоне, она ответила, что это планируется сделать следующим этапом.

"Информация будет публиковаться на сайте Фонда. Но сможем это сделать только с согласия медорганизаций. Но это пока в планах, в приказе этого нет", – резюмировала Индира Саркенова.

9 декабря 2024 года стало известно, что мониторить закуп медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому.

