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Общество

Бектенов о цифровых услугах: Их надо максимально упростить

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 11:26 Фото: primeminister.kz
Глава правительства Олжас Бектенов 24 декабря 2024 года в ходе выездного заседания Правительства поручил выработать меры поддержки для предприятий, которые внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что на сегодняшний день цифровые технологии уже внедрены в сферы промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной и юридической поддержки, налогового сектора и бизнес-среды.

"Все развитые страны активно инвестируют в развитие цифровизации и искусственного интеллекта и создают собственные стратегии. Сегодня были представлены примеры реализации отечественных цифровых решений. Это следующий этап их развития, это первые шаги наших разработок в сфере искусственного интеллекта. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений", – сказал глава кабмина. 

С его слов, вся эта работа будет продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового закона об искусственном интеллекте.

"В этой связи предлагается постановлениями Правительства усилить функции министерства цифрового развития по координации данной работы, а также поставить конкретные задачи для цифровых вице-министров, которые должны быть исполнены в 2025 году", – заявил Бектенов. 

Кроме того, он поручил министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов принять меры по обучению сотрудников инструментам искусственного интеллекта госорганов в течение следующего года, а министерству науки и высшего образования создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту. 

"На сегодняшний день осведомленность населения о разработках в сфере искусственного интеллекта остается низкой. Многие цифровые услуги достаточно сложные для простого обывателя. Их надо максимально упростить. Поручаю министерству цифрового развития совместно с профильными министерствами принять соответствующие меры по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию населения по их использованию", – сказал Олжас Бектенов. 

Для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта необходимы единые подходы по доступности данных в информационных системах государственных органов.

"Поручаю министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных. Важно обеспечить их актуальность, своевременность и достоверность. Поручаю Министерству совместно с заинтересованными госорганами и акиматами выработать конкретные меры поддержки предприятий, реализующих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект", – поручил глава правительства. 

Он подчеркнул, что важно обеспечить прозрачность и безопасность в использовании искусственного интеллекта.

"Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие использование искусственного интеллекта, включая защиту персональных данных, вопросы кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этические нормы", – заключил Бектенов. 

Ранее премьер-министр поручил еженедельно акимам отправлять рекомендации от ИИ. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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