Снег и порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 15 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 15 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"На большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина активного северного циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге, юго-востоке, в центре страны – дождь со снегом. По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер Жетысуской области, днем на юге Алматинской области ожидается сильный ветер.

В Астане ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед, туман. Днем переменная облачность, снег. Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -5-7° с дальнейшим понижением.

В Алматы ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь и снег. Ветер восточный 3-8 м/с, днем порывы до 15 метров. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +5+7°.

В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман, гололед. Днем переменная облачность, осадки, временами сильный дождь и снег, туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью и днем -1+1°.