Антициклон принесет порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 24 ноября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 24 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, который принесет с собой погоду без осадков.

"По республике ожидаются в ночные и утренние часы туманы, в южной половине страны – усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. На горных перевалах Туркестанской, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -1-3°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5, днем порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4°, днем +5+7°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, порывы до 15-20, временами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +11+13°.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю. Жителей мегаполиса ожидает отсутствие дождя и снега, а температура воздуха повысится до +13 градусов.