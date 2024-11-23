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Антициклон принесет порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 24 ноября

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:35 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 24 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, который принесет с собой погоду без осадков.

"По республике ожидаются в ночные и утренние часы туманы, в южной половине страны – усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. На горных перевалах Туркестанской, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -1-3°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5, днем порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4°, днем +5+7°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, порывы до 15-20, временами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +11+13°.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю. Жителей мегаполиса ожидает отсутствие дождя и снега, а температура воздуха повысится до +13 градусов.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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