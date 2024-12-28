Усиление ветра и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 29 декабря

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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 29 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег и метель. На западе и юге страны – осадки в виде дождя и снега. Под влиянием отрога антициклона в юго-восточных регионах страны сохранится погода без осадков", – сообщили в РГП "Казгидромет". По республике ожидаются туман, гололед и усиление ветра. В Астане ночью и днем переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -5-7°. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +3+5°. В Шымкенте ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4° и днем +9+11°. Ранее синоптики сообщили, что в Алматы потеплеет до +5°С перед Новым годом.

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