Познакомились в сети: как зумеры ищут друзей и как вести себя их родителям

Львиную долю знакомых и друзей подростки 12-16 лет сегодня находят в сети. Это обыденность больших городов. Дети сами создают группы в соцсетях, где дружат, советуются, ищут компанию на каток.

У подростков в соцсетях есть немало тематических страниц и чатов. Взрослые часто просто не замечают их – интересы не те. Костанайский корреспондент Zakon.kz сумела разговорить подростков и по их рекомендациям найти и увидеть, о чем пишет поколение зумеров, что и кого ищут дети на просторах интернета.

Опустим тайные чаты девочек и мальчиков, где "сидит" лишь узкий круг "своих". Нас интересуют открытые страницы. Лет 10-15 назад их бы назвали форумами. Сегодня в приоритете соцсети.

"Мы с друзьями обсуждали популярные сообщества во "ВКонтакте", где люди искали друг друга, признавались в чувствах или просто делились своими мыслями. Такие сообщества существовали давно, но мы заметили, что в Instagram, куда сейчас перешла большая часть аудитории, эта концепция почти не реализована качественно. Мы подумали: а что если сделать это в Instagram, но более грамотно? Создать место, которое будет не просто очередной страницей, а уютным, безопасным и комфортным пространством", — рассказал создатель и администратор одной из таких страниц.

На первый взгляд, в таких сообществах всегда есть риск нарваться на грубость. Впрочем, как говорят психологи, как и в любых других подростковых, и не только, сообществах. Вот только современная молодежь в сети проводит куда больше времени. Специалисты по работе с подростками отмечают, что именно соцсети становятся приоритетным способом общения молодежи. Родители школьников вынуждены признать – реального общения становится все меньше. Социализация онлайн кажется родителям непривычной и тревожит. Фраза "познакомились в интернете" для кого-то может звучать даже неприлично. Но не в 2024 году.

"Социальная норма для поколения Зет и Альфа, которые сегодня учатся в школах – это общение в интернете и в соцсетях. Для них это также естественно, как для их родителей и более старших родственников были естественны письма и общение по стационарному телефону. Дети используют инструменты, которые им доступны. Однако нет речи о том, правилен их выбор или нет. Он соответствует времени. Все категоричные запреты только усилят желание скрывать свою жизнь. Родителю лучше быть другом и союзником, а не контролером и диктатором", — отметила директор костанайского регионального учебно-методического центра психологической поддержки и воспитательной работы Елена Петренко.

Психологи отмечают, что в подобных группах, особенно если они закрыты, может царить свобода, порой сопровождаемая нецензурной бранью. И здесь родителям важно научить своего ребенка адекватной реакции. Запрещать попросту опасно.

"Здорово, что дети вообще ищут единомышленников. Пусть в сети. Им так проще, чем вживую. Когда ты выделяешься как-либо, даже не визуально, это сильно влияет на психологическое состояние. Если ребенок не может, скажем, найти себе друзей в классе, то соцсети дают ему такой шанс. Возраст 14-16 лет очень непростой. Общение онлайн может научить грамотно выражать мысли, вести диалог", — отметила практикующий психолог Ольга Ананько.

Но все специалисты по работе с молодежью говорят о рисках. Кибербуллинг – еще одна неотъемлемая характеристика цифровой реальности. Сами подростки на такие заявления порой закатывают глаза. По их мнению, интернет – это целый мир и многое зависит от того, в какую компанию ты попал.

"Мы никогда не публикуем материалы с оскорблениями, токсичными высказываниями или ненавистью. Часто в нашем аккаунте люди присылают фотографии случайных людей, которых они встретили, чтобы найти их контакты и познакомиться. Если кто-то из изображенных на фото или упомянутых в посте обращается с просьбой удалить публикацию, мы сразу же это делаем. Все должно быть корректно. Мы оставляем за собой право отклонять сообщения, которые могут нарушить чьи-то личные границы или вызвать негатив. Уважение к частной жизни и соблюдение этики общения для нас на первом месте", — говорит администратор одной из молодежных страниц в соцсетях.

Подростковым сообществам свойственна саморегуляция. В соцсетях есть страницы, где костанайские дети ищут компанию, чтобы просто пойти в кино или на каток. Таких объявлений в лентах немало. Есть и другая категория интересов – поиск информации о колледжах города из первых уст. Кто-то спрашивает про старшие классы в школах. Ребята делятся мыслями о качестве работы педагогов-предметников, перспективах поступления в вузы, контактами репетиторов.

Психологи могут расходиться в рекомендациях по поведению, которое стоит демонстрировать родителям. Но суть одна – доверительные отношения с ребенком помогут избежать многих проблем. С подростками надо регулярно разговаривать. В том числе о кибербезопасности. Не сообщать свой адрес, номер телефона или другие личные данные тем, кого ты знаешь только в сети. Если встреча с интернет-товарищем первая, то сообщи родителям, куда идешь. И лучше общаться в многолюдных местах.

"Чтобы ребенок не думал, что родитель ничего не поймет, изучайте сами соцсети, создавайте семейные чаты и закрытые группы, формируйте свои правила общения в интернете. А еще говорите вживую. Много и о разном. Станьте примером для своего ребенка", — отметила Елена Петренко.

Администраторы подростковых онлайн-сообществ нередко сами ограничивают распространение лишней информации друг о друге. В некоторых случаях резко, блокируя отправителя. Но есть немало фактов, когда нарушителю, пусть и невольному, объясняют правила. И этот формат, как говорят специалисты по работе с молодежью, — отличный способ социализации детей.

Ранее мы публиковали материал о том, что американские психологи выпустили рекомендации для подростков по поведению в соцсетях. По мнению специалистов, тут без родительской поддержки не обойтись.

Обезопасности детей думают и создатели соцсетей. Meta планирует создать подростковые аккаунты, которые будут подконтрольны родителям, включая возможность блокировки в ночное время.