Участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды

Фото: Zakon.kz

14 декабря 2024 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения на участке трассы KAZ01 "Астана – Караганда – Алматы", сообщает Zakon.kz.

Проезд запрешен для грузового и общественного автотранспорта с 1610 по 1854 километр в направлении Аксу-Аюлы – Балхаш. "Планируемое открытие движения – 15 декабря в 08:00", – сообщили в АО НК "КазАвтоЖол". Фото: АО НК "КазАвтоЖол" Ранее сообщалось, что за плохие дороги в Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали "КазАвтоЖол" и "КАЖсервис".

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