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Общество

Участок трассы Астана – Караганда – Алматы закрыли из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
14 декабря 2024 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения на участке трассы KAZ01 "Астана – Караганда – Алматы", сообщает Zakon.kz.

Проезд запрешен для грузового и общественного автотранспорта с 1610 по 1854 километр в направлении Аксу-Аюлы – Балхаш.

"Планируемое открытие движения – 15 декабря в 08:00", – сообщили в АО НК "КазАвтоЖол".
дорога, схема, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 17:10

Фото: АО НК "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что за плохие дороги в Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали "КазАвтоЖол" и "КАЖсервис".

Андрей Дюсупов
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