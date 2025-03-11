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События

Полиция сопроводила колонну из 400 автомобилей на трассе в области Абай

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 22:07 Фото: Zakon.kz
Сотрудники патрульной полиции области Абай 11 марта организовали сопровождение около 400 автомобилей на сложных участках дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на полицию.

Из-за снегопада и ограниченной видимости движение в регионе было затруднено, полицейские работали в усиленном режиме, помогая водителям и предотвращая заторы.

"Наша основная задача – защита жизни и здоровья граждан. В сложных метеоусловиях особенно важно оперативное реагирование и своевременная помощь водителям", – заявил заместитель командира роты патрульной полиции Мерхат Берекбулов.

Патрульные продолжают дежурство до полной стабилизации дорожной обстановки. Водителей призывают быть бдительными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться в полицию или службы экстренного реагирования.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану на 12 марта. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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