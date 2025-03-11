Полиция сопроводила колонну из 400 автомобилей на трассе в области Абай

Сотрудники патрульной полиции области Абай 11 марта организовали сопровождение около 400 автомобилей на сложных участках дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на полицию.

Из-за снегопада и ограниченной видимости движение в регионе было затруднено, полицейские работали в усиленном режиме, помогая водителям и предотвращая заторы.

"Наша основная задача – защита жизни и здоровья граждан. В сложных метеоусловиях особенно важно оперативное реагирование и своевременная помощь водителям", – заявил заместитель командира роты патрульной полиции Мерхат Берекбулов.

Патрульные продолжают дежурство до полной стабилизации дорожной обстановки. Водителей призывают быть бдительными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться в полицию или службы экстренного реагирования.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану на 12 марта.