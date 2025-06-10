Один из крупнейших проспектов Астаны частично перекроют почти на неделю

К жителям и гостям Астаны сегодня обратилось столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры касательно одного из крупнейших проспектов города, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали о продолжении работ по среднему ремонту по пр. Туран на участке от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

"В связи с этим с 10 по 15 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении из города в сторону аэропорта". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Также жителей и гостей Астаны призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

В управлении напомнили, что:

в 2023 году по пр. Туран были проведены работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык;

в 2024 году – от ул. Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

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