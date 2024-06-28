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В Астане на несколько дней перекроют центральный проспект

В Астане на несколько дней перекроют центральный проспект, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:44 Фото: Zakon.kz
С 28 по 30 июня участок проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет перекрыт, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет ремонтировать там дорожное полотно, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ремонт на проспекте Мангилик Ел, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 12:44

Фото: акимат города Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

С 24 по 25 июня в Астане перекрывали участок дороги по проспекту Улы Дала.

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