В Астане на несколько дней перекроют центральный проспект

Фото: Zakon.kz

С 28 по 30 июня участок проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет перекрыт, сообщает Zakon.kz.

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