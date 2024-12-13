Центр левобережья Астаны остался без света из-за кражи кабеля: задержаны четыре вора

Департамент полиции города Астаны 13 декабря сообщил, что по факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время.

"В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что что в Астане ряд жилых комплексов на левом берегу остался без электричества. В пресс-службе АО "Астана-РЭК" отметили, что отключение произошло из-за кражи кабеля. Позже стало, что через несколько часов электроснабжение восстановили.