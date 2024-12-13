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Происшествия

Центр левобережья Астаны остался без света из-за кражи кабеля: задержаны четыре вора

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 00:02 Фото: pexels
Департамент полиции города Астаны 13 декабря сообщил, что по факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время.

"В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.

Ранее сообщалось, что что в Астане ряд жилых комплексов на левом берегу остался без электричества. В пресс-службе АО "Астана-РЭК" отметили, что отключение произошло из-за кражи кабеля. Позже стало, что через несколько часов электроснабжение восстановили

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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