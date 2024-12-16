Робот Темирбек, созданный детьми, поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Позитивное видеопоздравление, адресованное казахстанцам, появилось в Сети. К жителям страны обратился робот Темирбек, созданный таланливыми школьниками столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте акимата Астаны, умный робот создан в школе-гимназии №74 им. М. Макатаева.

Темирбек разработан учащимися 7-11 классов. Он может говорить, отвечать на вопросы, а теперь и озвучивать поздравления.

По словам школьников, особую мотивацию для улучшения их успеваемости дает робот, которого они создали самостоятельно. Также отмечена эффективность его использования в качестве взаимосвязи.

Ранее в сети опубликовано видео, как сотрудники МЧС из разных регионов страны поздравили казахстанцев с Днем Независимости. Пожарные, спасатели, кинологи, медики, пилоты сняли завораживающие видео к празднику.