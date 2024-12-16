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События

Необычное поздравление с Днем Независимости получили казахстанцы

поздравление с Днем Независимости получили казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:43 Фото: коллаж МЧС, ДЧС РК
Сотрудники МЧС из разных регионов страны поздравили казахстанцев с Днем Независимости. Пожарные, спасатели, кинологи, медики, пилоты сняли завораживающие видео к празднику, сообщает Zakon.kz.

Карагандинские спасатели поделились видео, снятым в торжественной обстановке к 33-летию Независимости Казахстана, назвав эти годы "Путем к процветанию и единству народа".


"В этот день мы гордимся не только историческими достижениями нашей страны, но и теми, кто, выполняя свой долг, ежедневно рискует своими жизнями ради спасения других. Поздравляем всех с Днем Независимости Казахстана и благодарим наших спасателей за их труд, преданность делу и стойкость!" – заключили сотрудники МЧС.

Алматинские пожарные-спасатели поздравили казахстанцев с Днем Независимости, выстроив спецтехнику в юбилейную цифру «33».

"За годы Независимости казахстанские спасатели доказали свою готовность к борьбе с различными вызовами: природными катастрофами, техногенными авариями, стихийными бедствиями и угрозами безопасности", – отмечается в поздравлении.

Сотрудники ДЧС Абайской области провели челлендж с поднятием государственного Флага Республики Казахстан, запечатлев свое поздравление на видео.

"Флаг подняли все подразделения ДЧС, отметив что Независимость – самое главное наше богатство, доставшееся нам от наших отцов и дедов. Наша главная общая задача – сохранить и укрепить нашу Независимость, передав ее следующим поколениям казахстанцев", – подчеркнули спасатели.


Утром 16 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости. Он отметил, что этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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