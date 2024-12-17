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Общество

Ретро-такси появилось в Петропавловске

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 08:50 Фото: pexels
Ретро-такси разъезжает по улицам Петропавловска. Автомобиль, созданный в середине прошлого века, оформлен в стиле такси советского периода, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, старенькая Волга в свои 60 трудится в сфере частного извоза. Свою машину Игорь Шушилинов ласково называет "Волжанка".

Год назад мужчина выкупил ретро-авто у своего друга и теперь возит петропавловцев в роли советского таксиста. Фирменную фуражку сшил сам. Говорит, всю атрибутику восстанавливал по памяти. Не хватает в салоне лишь таксометра.

Восторженные взгляды горожан и сигналы водителей стали обыденностью для владельца ретро-автомобиля.

"Волжанка" Игоря Шушилинова олицетворяет его любимую эпоху. Вскоре коллекция ретро-авто пополнится ГАЗ-24. Сейчас мужчина работает и над ее восстановлением.

Ранее робот Темирбек, созданный детьми, поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

Аксинья Титова
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