Ретро-такси появилось в Петропавловске

Ретро-такси разъезжает по улицам Петропавловска. Автомобиль, созданный в середине прошлого века, оформлен в стиле такси советского периода, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KZ, старенькая Волга в свои 60 трудится в сфере частного извоза. Свою машину Игорь Шушилинов ласково называет "Волжанка".

Год назад мужчина выкупил ретро-авто у своего друга и теперь возит петропавловцев в роли советского таксиста. Фирменную фуражку сшил сам. Говорит, всю атрибутику восстанавливал по памяти. Не хватает в салоне лишь таксометра.

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Восторженные взгляды горожан и сигналы водителей стали обыденностью для владельца ретро-автомобиля.

"Волжанка" Игоря Шушилинова олицетворяет его любимую эпоху. Вскоре коллекция ретро-авто пополнится ГАЗ-24. Сейчас мужчина работает и над ее восстановлением.

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