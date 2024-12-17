Итоги в сфере энергетической инфраструктуры подвели в правительстве

2024 год стал ключевым для энергетической отрасли Казахстана. В рамках программы "Развитие теплоэлектроэнергетики" из республиканского бюджета выделили 52,7 млрд тенге на 14 крупных проектов, сообщает Zakon.kz.

По данным информационного ресурса правительства РК, реформы коснулись теплоснабжения и электроснабжения.

Уже введены в эксплуатацию две подстанции в Уральске, что повысило надежность электроснабжения региона.

Также увеличен лимит возвратных инвестиций, что позволило расширить пул проектов по модернизации энергетического оборудования.

В 2024 году был принят закон "О теплоэнергетике", который нацелен на повышение эффективности работы системы отопления и улучшение качества услуг для населения. Важным моментом стало и повышение тарифов на электричество и услугу по поддержанию готовности мощности, что обеспечит финансовую стабильность энергетических компаний и поддержку модернизации инфраструктуры.

В общей сложности в сфере тепло- и электроэнергетики в 2024 году было запланировано более 327 млрд тенге на модернизацию и капитальные ремонты.

Международное сотрудничество стало не менее важным направлением. Казахстан подписал несколько стратегических соглашений с зарубежными партнерами, включая Саудовскую Аравию, Китай и Россию.

Например, в марте было подписано соглашение с Саудовской Аравией о реализации ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, а в ноябре – соглашение с Китаем о строительстве ветровых и солнечных электростанций мощностью 1,8 ГВт.

Эти проекты станут важным шагом в развитии возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетической базы страны.

Ранее в Абайской области подвели итоги работы в сфере занятости населения за текущий год. Основной упор был сделан на создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, а также реализацию государственных программ, направленных на снижение уровня безработицы.

