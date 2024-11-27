О сотрудничестве в топливно-энергетической сфере между РК и РФ рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года в ходе XX Форума межрегионального сотрудничества рассказал о проектах с Россией в топливно-энергетической сфере, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент Казахстана, сотрудничество в топливно-энергетической сфере достигло качественно нового уровня.

"Вместе с компанией "Лукойл" мы приступили к разработке крупного морского месторождения Каламкас-море, Хазар. Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией "Сибур" в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в сентябре текущего года началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Совместно с компанией "Татнефть" реализуется проект по выпуску бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год.

"Значительных успехов удалось достичь в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с "Газпромом" о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан. Данные проекты, безусловно, будут способствовать укреплению энергетической безопасности всего центральноазиатского региона", – заявил президент Казахстана.

Он напомнил, что год назад подписано межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России. Реализация соглашения позволит укрепить фундамент партнерства в энергетической сфере. В ближайшее время будет завершена ратификация этого важного документа.

"Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии. Имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в данном направлении", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили увеличение товарооборота до 30 млрд долларов.