В зоопарке Алматы рассказали о редких животных – участниках европейской программы
Фото: Zakon.kz
В зоопарке Алматы рассказали о сотрудничестве с Европейской программой по сохранению редких видов животных и перечислили питомцев, которые входят в нее, сообщает Zakon.kz.
"Наш зоопарк – не только место встречи с дикой природой, но и большой научный центр, который размножает и сохраняет редкие виды животных и проводит по ним исследования. Мы активно участвуем в Европейской программе по сохранению редких видов (EEP – European Endangered Species Programme) и вносим вклад в сохранение генетического фонда животного мира", – уточнили в пресс-службе зоопарка.
Животные-участники программы ЕЭП в Алматинском зоопарке:
- тигры Урман и Таша, на которых в зоопарке возлагают большие надежды;
Фото: Instagram/almatyzoo
- пара слонов по имени Лао и Ару, которые нуждаются в отдельном уходе;
- редкая птица – лысый орел;
- кошачьи лемуры – особый вид обезьян, размножающиеся в зоопарке и обеспечивающие сохранность их вида;
- белая медведица по имени Пурга – арктическое животное на грани вымирания;
Фото: Instagram/almatyzoo
- Джамбо, Лотти и маленькая Глория – семья белок, родившихся в зоопарке.
"Алматинский зоопарк – один из немногих в мире зоопарков, где редкие виды животных растут и хорошо растут. Мы заботимся о животных под нашей опекой и работаем в сотрудничестве с международными организациями", – подчеркнули в зоопарке.
Ранее в зоопарке Алматы заявили об историческом рекорде – впервые за последние 37 лет количество посещений за год достигло 1 097 236 человек.
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