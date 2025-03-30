#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
503.42
542.08
6
Общество

В зоопарке Алматы рассказали о редких животных – участниках европейской программы

зоопарк, зоопарк Алматы, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
В зоопарке Алматы рассказали о сотрудничестве с Европейской программой по сохранению редких видов животных и перечислили питомцев, которые входят в нее, сообщает Zakon.kz.
"Наш зоопарк – не только место встречи с дикой природой, но и большой научный центр, который размножает и сохраняет редкие виды животных и проводит по ним исследования. Мы активно участвуем в Европейской программе по сохранению редких видов (EEP – European Endangered Species Programme) и вносим вклад в сохранение генетического фонда животного мира", – уточнили в пресс-службе зоопарка.

Животные-участники программы ЕЭП в Алматинском зоопарке:

  • тигры Урман и Таша, на которых в зоопарке возлагают большие надежды;

Фото: Instagram/almatyzoo

  • пара слонов по имени Лао и Ару, которые нуждаются в отдельном уходе;
  • редкая птица – лысый орел;
  • кошачьи лемуры – особый вид обезьян, размножающиеся в зоопарке и обеспечивающие сохранность их вида;
  • белая медведица по имени Пурга – арктическое животное на грани вымирания;

Фото: Instagram/almatyzoo

  • Джамбо, Лотти и маленькая Глория – семья белок, родившихся в зоопарке.
"Алматинский зоопарк – один из немногих в мире зоопарков, где редкие виды животных растут и хорошо растут. Мы заботимся о животных под нашей опекой и работаем в сотрудничестве с международными организациями", – подчеркнули в зоопарке.

Ранее в зоопарке Алматы заявили об историческом рекорде – впервые за последние 37 лет количество посещений за год достигло 1 097 236 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Жителей Астаны предупредили об изменении автобусного маршрута
Общество
11:46, Сегодня
Жителей Астаны предупредили об изменении автобусного маршрута
Жителей Астаны и еще 10 городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Общество
10:49, Сегодня
Жителей Астаны и еще 10 городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Миллион тенге обещают жителям Актобе за самый благоустроенный двор
Общество
10:23, Сегодня
Миллион тенге обещают жителям Актобе за самый благоустроенный двор
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: