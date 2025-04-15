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Общество

В Минэкологии обратились к казахстанцам из-за степных пожаров

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 15 апреля 2025 года заявил, что многие пожары происходят из-за человеческого фактора, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр обратился к казахстанцам и призвал обратить внимание на высокий травостой в степях и лесах.

"В этом году он может создать проблемы с пожарами – сухая трава будет легко воспламеняться. Конечно, без вашей помощи нам не обойтись. Поэтому я обращаюсь к вам: будьте бдительны, особенно в отношении степных пожаров. Если вы станете свидетелем возгорания, просьба немедленно сообщить в ближайшее специализированное предприятие или позвонить по специальному номеру телефона МЧС. Особенно это касается степной зоны", – озвучил министр.

По его словам, сейчас активно проводятся сельскохозяйственные палы, а также в зоне риска находятся лесные территории – Восточный Казахстан, Семей, Павлодар.

"Вы часто бываете в лесу, на природе, и я хотел бы попросить вас быть предельно осторожными при разжигании костров. Многие пожары происходят из-за человеческого фактора. Да, около 70% возгораний вызываются природными явлениями, такими как сухие грозовые разряды, но это не отменяет человеческой ответственности. Большая просьба – будьте бдительны. Большое спасибо", – обратился Ерлан Нысанбаев.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Казахстана назвал виновных в очередном пожаре в резервате "Семей орманы".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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