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Общество

Минэкологии ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 18:33 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года рассказал, что ведутся переговоры с Россией о летней миграции сайгаков с территории Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, запланировано усиление охранных мер по сельхозугодьям.

"Мы планируем набрать еще 112 штатных единиц и обеспечить еще 44 единицы, это в основном внебюджетные источники. Ареал распространения сайгаков расширился, и не хватает инспекторского состава. Особенно это касается уральской популяции. Исторически уральская популяция имела максимум численности в 298 тыс. особей. Сегодня она насчитывает более 2 млн особей после окота. Поэтому мы решаем вопрос только в части усиления охраны сельхозугодий", – озвучил министр. 

Спикер подчеркнул, что исторически уральская или волго-уральская популяция уходила в летнее время на территорию Российской Федерации.

"Это подтверждают ученые обеих стран, поэтому мы ведем переговоры, чтобы обеспечить беспрепятственный проход сайгаков на исторические места в летний период. Это также может снять нагрузку с сельхозтоваропроизводителей", – сказал Ерлан Нысанбаев. 

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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