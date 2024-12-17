Минэкологии верит, что за три-пять лет в Казахстане решится вопрос со смогом

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря озвучил, когда в городах воздух станет чище, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, есть ли у министерства конкретные предложения и планы по решению проблемы со смогом в Казахстане "здесь и сейчас"?

"Здесь слово "прямо сейчас" не уместно. Почему? Потому что много факторов, почему появляется смог. И когда обвиняют только промышленные объекты, я не совсем соглашаюсь. Сегодня увеличилось количество транспорта, увеличилось количество частных домовладений. Конечно, мероприятия уже начаты, например, в Алматы частный сектор в целом сегодня подключен к газу. В Астане сейчас эта работа проводится очень активно", – озвучил спикер.

По его словам, ситуация на востоке стала показательной.



"С 23 ноября там ежедневно проводили замеры наши службы совместно с общественными организациями, экоактивистами и депутатами городского маслихата. Приняты документы оперативного и долгосрочного характера – это дорожная карта по улучшению экологической ситуации в области и план профилактических мероприятий для каждого отдельного производственного предприятия. В то же время сегодня стоит вопрос и по малым ТЭЦ, то есть тепловым организациям. В совокупности, с учетом наших целевых индикаторов и планов, в любом случае мы движемся в этом направлении”, – отметил он.

Однако он добавил, что не может гарантировать моментального результата в вопросе со смогом.

"Здесь много факторов – влажность воздуха, температурный режим и так далее. Мы этим занимаемся и надеемся, что все-таки сможем улучшить экологическую обстановку в наших городах", – сказал министр.

Нысанбаев подчеркнул, что не может назвать даже примерные сроки, когда улучшится ситуация, потому что все зависит от комплекса факторов.

"Например, в этом году сыграла роль теплая погода – даже Иртыш не замерз, влажность воздуха была высокой, плюс все сопровождалось туманами, из-за чего вся зола садится ниже. Буквально опускается в подпочвенный слой. То есть, нужно продолжать работу и чтобы автомобили переходили на газ. Этим мы занимаемся планомерно. Ну, давайте предположим: три-пять лет, и ситуация изменится. Я в это верю", – озвучил глава Минэкологии.

Ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков высказался о ситуации в Усть-Каменогорске, где жители города жалуются на ухудшение экологических условий.

До этого аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска. Он заявил, что в одночасье проблема не решится и остановка заводов – это не выход из положения.

