#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.66
550.21
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.66
550.21
5.09
Общество

МВД вновь обратилось к казахстанцам с важным заявлением

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 09:11 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел снова сделало обращение к казахстанцам в связи с попытками подкупа стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 18 декабря 2024 года напомнили, что сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами.

"Мониторинг осуществляется Департаментом собственной безопасности МВД. К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", – отмечают в МВД.

Например, в Астане мужчина оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности. А в Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело уже передано в суд.

"Мы призываем всех граждан: соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость мы построим общество, где царят порядок и справедливость", – обратились в МВД.

Кроме того, в ведомстве показали видео с попытками казахстанцев подкупить полицейских.

С аналогичным призывом министерство уже обращалось к казахстанцам в ноябре 2024 года. Тогда отмечалось, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках его работа в данном направлении будет еще больше усилена.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Родители давали взятки чиновнице для определения группы инвалидности их детям
Общество
10:40, Сегодня
Родители давали взятки чиновнице для определения группы инвалидности их детям
Праздничный Алматы: 800 млн тенге на новогоднее волшебство и новые елки
Общество
10:12, Сегодня
Праздничный Алматы: 800 млн тенге на новогоднее волшебство и новые елки
Алматинцы не скупятся на VIP-номера на авто: сколько они стоят и сколько куплено в 2024 году
Общество
09:25, Сегодня
Алматинцы не скупятся на VIP-номера на авто: сколько они стоят и сколько куплено в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: