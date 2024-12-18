МВД вновь обратилось к казахстанцам с важным заявлением

Министерство внутренних дел снова сделало обращение к казахстанцам в связи с попытками подкупа стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 18 декабря 2024 года напомнили, что сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами.

"Мониторинг осуществляется Департаментом собственной безопасности МВД. К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", – отмечают в МВД.

Например, в Астане мужчина оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности. А в Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело уже передано в суд.

"Мы призываем всех граждан: соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость мы построим общество, где царят порядок и справедливость", – обратились в МВД.

Кроме того, в ведомстве показали видео с попытками казахстанцев подкупить полицейских.

С аналогичным призывом министерство уже обращалось к казахстанцам в ноябре 2024 года. Тогда отмечалось, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках его работа в данном направлении будет еще больше усилена.