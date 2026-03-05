#Референдум-2026
Общество

Предпринимателей СКО оштрафовали за гигантские наценки на продукты

Около двух десятков предпринимателей в Северо-Казахстанской области завышали предельные цены на социально-значимые продукты питания, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "Астана ТВ" 5 марта 2026 года, перечень таких товаров с нового года расширен с 19 до 31 наименования. Основанием для проведения проверок стали данные электронных счетов-фактур, предоставленные департаментом госдоходов. При анализе специалисты сопоставили закупочную стоимость с конечной ценой на прилавке, что позволило оценить размер примененной наценки.

Как выяснилось, в ряде случаев торговая надбавка превышала допустимый порог в 15% сразу в несколько раз. Чаще всего по завышенным ценам продавали картофель, морковь, рис и яблоки. Нарушения выявили в магазинах у дома, среди оптовиков и дистрибьютеров продукции. Таким образом, 18 предпринимателей оштрафовали на полтора миллиона тенге.

"Превышение торговой надбавки по овощной продукции. Есть где доходит превышение торговой надбавки до 40-50%. Есть по молочной продукции, тоже самое. Есть так же по маслу подсолнечному, по крупам. По всем позициям, по указанному 31 наименованию имеются превышения торговой надбавки", – рассказал И.о. руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей СКО, Галымжан Абаев.

Ранее мы рассказали, как Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие.

Канат Болысбек
