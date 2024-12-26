Алматинский метрополитен: 13 лет развития и планы на будущее

Первого декабря Алматинский метрополитен отпраздновал свое 13-летие. За это время он стал важной частью транспортной системы города. О ключевых изменениях, созданных условиях для пассажиров и планах на будущее рассказал директор метрополитена Алмасбек Орынбеков.

– Как изменился метрополитен за 13 лет и какие моменты можно назвать наиболее знаковыми?

– За 13 лет Алматинский метрополитен значительно изменился. Ключевыми моментами стали открытие новых станций, что позволило увеличить протяженность метро и, соответственно, пассажиропоток. В первую очередь стоит отметить открытие первой очереди первой линии 1 декабря 2011 года, где было введено в эксплуатацию семь станций. Затем, в 2015 и 2022 годах, были открыты новые участки, и сейчас у нас функционирует 11 станций.

– Как бы вы оценили развитие метрополитена в 2024 году?

– В 2024 году Алматинский метрополитен продолжает активно развиваться. Мы внедряем новые технологии, в том числе и в систему оплаты, что делает поездки удобнее. Кроме того, пассажиропоток продолжает расти: в будние дни он достигает порядка 102-107 тыс. пассажиров. Мы также находимся в тесном сотрудничестве с метрополитенами стран СНГ, что позволяет обмениваться опытом и внедрять международные стандарты.

– Сколько сотрудников сейчас работает в Алматинском метрополитене?

– Сегодня в штате метрополитена работают 1665 человек. С открытием новых станций и расширением сети количество сотрудников стабильно увеличивается, что создает новые рабочие места для жителей города.

– Какой пассажиропоток был зафиксирован в этом году?

– 20 ноября мы зафиксировали рекордный пассажиропоток – 112 517 человек за один день. По состоянию на 18 декабря пассажиропоток составил более 26 млн человек с начала года. С момента открытия метрополитена перевезено свыше 172 млн пассажиров.

– Какие шаги предпринимает руководство, чтобы сделать поездки более удобными и выгодными для пассажиров?

– С вводом новых станций "Сарыарка" и "Момышулы" количество пассажиров заметно возросло. В ответ на это мы неоднократно вносили изменения в графики движения поездов, стараясь сократить интервалы и улучшить доступность нашего транспорта. Мы ежедневно анализируем данные и регулируем количество составов.

Кроме того, мы активно развиваем различные способы оплаты. Среди новшества – бесконтактные карты, такие как Face Pay от Halyk Bank и специальные транспортные карты. В ближайшее время планируем интеграцию с мобильными приложениями, включая Kaspi Pay и QR-коды. Также все станции оборудованы смарт-терминалами, чтобы минимизировать очереди к кассам.

Обновлены интерьеры станций и вагонов: улучшено освещение, навигация, добавлены зоны отдыха.

Хочу отметить, что мы используем современные вагоны, которые соответствуют международным стандартам. Они оборудованы системами кондиционирования и энергосбережения, что обеспечивает комфортное передвижение пассажиров.

– Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами по развитию сети Алматинского метрополитена. Какие инновации вы планируете внедрять в 2025 году?

– Мы активно развиваем сеть метрополитена и работаем над несколькими ключевыми проектами. Сейчас мы находимся на стадии строительства третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена, который соединит станцию "Момышулы" с новой станцией "Калкаман". Завершение строительства мы планируем в 2026 году.

Кроме того, уже ведется проектирование новых станций. В частности, проходят работы по госэкспертизе третьей очереди первой линии, которая свяжет "Калкаман" с рынком "Барлык".

В ближайших планах – расширение второй линии метро. Мы планируем начать работы, которые пройдут в восточном направлении от действующей станции "Жибек Жолы", с последующим переходом на улицу Гоголя и далее – до Центрального парка культуры и отдыха, а затем на ВОАД и Кульджинский тракт с выходом в аэропорт. Здесь будет построено восемь новых станций.