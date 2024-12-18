Свиной грипп свирепствует в Актюбинской области

В Актюбинской области отмечен резкий рост заболеваемости свиным гриппом. За неделю количество обращений с симптомами вирусных инфекций в регионе увеличилось вдвое, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря пишет телеканал "КТК".

По данным заместителя главного врача областной инфекционной больницы Майры Нургалиевой, ежедневно в учреждение поступает до 120 пациентов с высокой температурой, сильным кашлем и другими симптомами. Около 40% из них госпитализируют, в основном это дети до пяти лет и беременные женщины.

"На сегодняшний день у 45 из 793 обследованных пациентов подтвержден грипп H1N1 (свиной грипп). Большую часть госпитализированных составляют дети до года", — уточнила Нургалиева.

В стационаре на данный момент находятся 67 пациентов, из них 55 — дети, а 12 — беременные. Медики предупреждают, что несвоевременное лечение может привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию и бронхит.

"Необходимо вовремя обращаться к специалистам и ни в коем случае не запускать болезнь. Самолечением заниматься крайне опасно. Поскольку, если запустить грипп, это может привести к тяжелой форме пневмонии. А это чревато серьезными последствиями", — подчеркнул заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухтар Сербаев.

Медики напоминают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от гриппа и других острых респираторных заболеваний. Прививку могут сделать даже беременные женщины. Врачи также рекомендуют избегать мест массового скопления людей и носить маски.

По официальным данным, за последнюю неделю в регионе ОРВИ заболели более 12 тысяч человек. Сезон простудных заболеваний только начинается, отмечают специалисты.

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