В Астане продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, на фоне этого медорганизации работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны 21 ноября 2026 года сообщили об усилении работы медицинских организаций, увеличении коечного фонда и готовности служб скорой помощи.

"В городских стационарах с диагнозом ОРВИ и грипп проходят лечение 313 пациентов, в том числе 220 детей и 30 беременных женщин. В организациях первичной медико-санитарной помощи амбулаторное лечение начали получать 2 569 пациентов, среди которых 1 551 ребенок и 20 беременных женщин. Кроме того, под наблюдением поликлиник находятся 4 559 пациентов с ОРВИ, из них 3 132 получают лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

Жителей столицы предупреждают, что в медицинских организациях действуют фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи, где пациентов с признаками респираторных инфекций принимают отдельно от общего потока посетителей.

В будние дни кабинеты работают с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 08:00 до 18:00.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

При этом прием антибиотиков может нарушить естественный баланс микрофлоры кишечника. Врач назвал способы восстановить организм после лечения.