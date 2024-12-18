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Общество

Сколько дачных участков Уральска после паводков перешли в собственность государства

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 02:20 Фото: primeminister.kz
Паводки 2024 года оставили без крова сотни жителей Западно-Казахстанской области. Сейчас 2589 человек получили взамен новые дома и квартиры, сообщает Zakon.kz.

По данным заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, от жителей Уральска поступило около 11 тысяч заявлений о возмещении ущерба. Положительный ответ получили 2589 граждан, единственные дома которых признаны городской комиссией непригодными для дальнейшего проживания. Этим семьям местные власти предоставили жилье с первичного и вторичного рынков недвижимости.

"Кроме того, 487 семьям выделены средства в размере 1,7 млрд тенге на ремонт домов, 10 942 семьям предоставлена единовременная выплата на сумму 4 миллиарда тенге (100 МРП), 9 032 семьям предоставлена компенсация за имущество на сумму 4,1 млрд тенге (до 150 МРП)", – отметил Дуйсенгалиев.

Что касается затопленных дачных участков, то тогда власти заявили, что они перейдут в собственность государства, и отныне их не будут выдавать людям. По словам замакима, более 1600 дачных строений уже снесено, осталось ещё около тысячи, снос которых продолжится в следующем году.

После сноса дачных домиков, начинается процесс изъятия земель и передача их в городское имущество. Далее отдел земельных отношений будет заниматься передачей этих земель в лесной фонд.

"Владельцы этих домиков не имеют права отказаться передавать свои участки в собственность государства, так как им взамен предоставили жилье. Случаев, когда люди отказывались, у нас не было. Все получили дома и квартиры", – заключил замакима города.

Ранее акимат Астаны сделал заявление касательно строительства центра бочча.

Аксинья Титова
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