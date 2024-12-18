#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Акимат Астаны сделал заявление касательно строительства центра бочча

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:06 Фото: pixabay
Несколько дней назад в социальных сетях жители Астаны выразили беспокойство из-за возможной вырубки взрослых деревьев в центральном парке. На это отреагировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Обеспокоенность выразили пользователи группы "Архитектура Астаны" в Facebook четыре дня назад.

"Очередная партия взрослых деревьев будет вырублена в центральном парке из-за сомнительной и не согласованной с общественностью стройкой. Такими темпами наш всеми любимый парк останется голым без зелени", – написали они.
Акимат Астаны сделал заявление касательно строительства центра бочча, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:06

Фото: gov.kz

В акимате столицы сегодня, 18 декабря 2024 года, заявили, что "строительство учебно-тренировочного центра (центра бочча) на территории дендропарка вестись не будет".

"Для реализации социально значимого объекта будут рассмотрены другие участки. В данное время ведется работа по демонтажу ограждений", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

О том, что в Астане построят центр для паралимпийской игры бочча, стало известно еще 31 мая 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
"Это был постоянный пассажир метро" – руководитель алматинского метрополитена высказался о происшествии
Общество
20:52, Сегодня
"Это был постоянный пассажир метро" – руководитель алматинского метрополитена высказался о происшествии
В каком регионе Казахстана самые низкие цены на продукты
Общество
18:20, Сегодня
В каком регионе Казахстана самые низкие цены на продукты
Снег с метелью и сильный ветер надвигаются на Казахстан
Общество
17:27, Сегодня
Снег с метелью и сильный ветер надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: