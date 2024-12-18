Акимат Астаны сделал заявление касательно строительства центра бочча
Фото: pixabay
Несколько дней назад в социальных сетях жители Астаны выразили беспокойство из-за возможной вырубки взрослых деревьев в центральном парке. На это отреагировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.
Обеспокоенность выразили пользователи группы "Архитектура Астаны" в Facebook четыре дня назад.
"Очередная партия взрослых деревьев будет вырублена в центральном парке из-за сомнительной и не согласованной с общественностью стройкой. Такими темпами наш всеми любимый парк останется голым без зелени", – написали они.
Фото: gov.kz
В акимате столицы сегодня, 18 декабря 2024 года, заявили, что "строительство учебно-тренировочного центра (центра бочча) на территории дендропарка вестись не будет".
"Для реализации социально значимого объекта будут рассмотрены другие участки. В данное время ведется работа по демонтажу ограждений", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.
О том, что в Астане построят центр для паралимпийской игры бочча, стало известно еще 31 мая 2024 года.
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