Акимат Астаны сделал заявление касательно строительства центра бочча

Несколько дней назад в социальных сетях жители Астаны выразили беспокойство из-за возможной вырубки взрослых деревьев в центральном парке. На это отреагировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Обеспокоенность выразили пользователи группы "Архитектура Астаны" в Facebook четыре дня назад.

"Очередная партия взрослых деревьев будет вырублена в центральном парке из-за сомнительной и не согласованной с общественностью стройкой. Такими темпами наш всеми любимый парк останется голым без зелени", – написали они.

Фото: gov.kz

В акимате столицы сегодня, 18 декабря 2024 года, заявили, что "строительство учебно-тренировочного центра (центра бочча) на территории дендропарка вестись не будет".

"Для реализации социально значимого объекта будут рассмотрены другие участки. В данное время ведется работа по демонтажу ограждений", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

О том, что в Астане построят центр для паралимпийской игры бочча, стало известно еще 31 мая 2024 года.