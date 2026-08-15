Новый дом для зареченцев: в Петропавловске продолжается переселение пострадавших от паводка

В Петропавловске прошел второй этап переселения жителей поселка Заречного, пострадавших от паводка 2024 года. Новоселам вручили ключи от квартир в новом 72-квартирном доме, сообщает Zakon.kz.

Работа по обеспечению пострадавших жильем проводится во исполнение поручений Главы государства. Поэтапное переселение Заречного позволит полностью решить жилищный вопрос семей, чьи дома оказались в зоне подтопления.

Фото: акимат СКО

Событие прошло в год 90-летия Северо-Казахстанской области. Юбилейный год регион встречает реализацией значимых социальных и инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

Фото: акимат СКО

"Мы вручаем ключи уже от второго дома. Поздравляю всех с этим событием! Мы начали строительство завершающего дома. В следующем году по плану мы его сдаем. Тем самым планируем обеспечить всех зареченцев, пострадавших от паводка, жильем", – отметил он заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов.

Фото: акимат СКО

Полностью заселить новую девятиэтажку планируют в течение 1-2 месяцев. При распределении квартир учитывается площадь жилья, утраченного в результате паводка. Как отметил аким Петропавловска, уже начата работа по третьему 72-квартирному дому, который станет завершающим этапом переселения.

"Люди ждали этот дом. Думаю, для зареченцев это настоящий праздник. Сейчас провели процедуры заключения договора по третьему 72-квартирному дому. Примерно в этот же период в следующем году будем также вручать ключи", – сообщил градоначальник Серик Мухамедиев.

Фото: акимат СКО

Среди новоселов – семья Илюкиных. В Заречный они переехали из района и прожили здесь всего два года до паводка. Теперь семья получила новую двухкомнатную квартиру.

"В Заречный мы переехали из Тимирязевского района. Район дальний, 300 километров от областного центра. Прожили в Заречном недолго, всего два года. И пришли паводки. По сравнению с прежним жильем, здесь район хороший, перспективный. Очень довольны. Спасибо большое", – поделилась Кульбаршин Илюкина.

Параллельно продолжается освобождение территории Заречного. Дома из которых уже переселили жителей, будут постепенно сносить. Многоквартирные дома пока сохранят для временного размещения граждан, остро нуждающихся в жилье. После ввода третьего дома планируется полностью завершить переселение жителей Заречного, пострадавших от паводка 2024 года.