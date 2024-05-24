Стало известно, сколько выдано жилья взамен разрушенного паводками

Правительство Казахстана озвучило, сколько семей получили дома и квартиры взамен разрушенных после паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства Казахстана, 356 семей уже получили новые дома и квартиры. Продолжается строительство 1472 домов. Кроме того, более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1389 домах.

Также 3804 семьи получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге.

"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на контроле", – говорится в сообщении.

Меры господдержки также предусмотрены и по другим направлениям. К примеру, единовременная выплата и выплата за павший скот.

Фото: Telegram/UKIMET

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