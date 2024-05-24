Стало известно, сколько выдано жилья взамен разрушенного паводками
Фото: freepik
Правительство Казахстана озвучило, сколько семей получили дома и квартиры взамен разрушенных после паводков, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства Казахстана, 356 семей уже получили новые дома и квартиры. Продолжается строительство 1472 домов. Кроме того, более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1389 домах.
Также 3804 семьи получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге.
"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на контроле", – говорится в сообщении.
Меры господдержки также предусмотрены и по другим направлениям. К примеру, единовременная выплата и выплата за павший скот.
Фото: Telegram/UKIMET
Новоселье отметили на днях жители Петропавловска, пострадавшие от половодья.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript