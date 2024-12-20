Представители УИП встретились на одной площадке и ответили на вопросы вкладчиков

Пенсионные накопления казахстанцев инвестируются как в стране, так и за рубежом на рыночных условиях в разные финансовые инструменты в разных валютах.

В результате инвестиционный доход складывается из различных источников: доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, а также доходов по активам, находящимся во внешнем управлении.

Это широко распространенная мировая практика. Пенсионные фонды во всем мире находятся в постоянном поиске привлекательных и выгодных возможностей для инвестирования и преумножения пенсионного капитала вкладчиков. В настоящее время инвестированием пенсионных активов занимается Национальный Банк РК (НБРК), а с 2021 г. – и управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

В рамках информационно-разъяснительной работы среди населения во всех филиалах АО "ЕНПФ" в онлайн-формате прошел День открытых дверей на тему "Инвестиционные стратегии управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Рассмотрение актуальных вопросов вкладчиков".

Это событие стало уникальным. Впервые представители управляющих инвестиционных компаний, встретившись на одной онлайн-площадке, имели возможность рассказать о своей инвестиционной политике всем интересующимся, поделиться результатами работы и ответить на актуальные вопросы вкладчиков. Участники организованного ЕНПФ мероприятия также смогли из первых уст узнать, как правильно выбрать УИП, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при принятии решения о переводе своих денег, рисках, правилах и алгоритмах передачи пенсионных накоплений. С материалами мероприятия можно ознакомиться на сайте ЕНПФ.

Напомним, что с января 2021 года вкладчики ЕНПФ получили возможность передавать свои пенсионные накопления частным инвестиционным компаниям – УИП. Изначально можно было передать только накопления, превышающие порог минимальной достаточности или оставшиеся на пенсионном счете после заключения договора пенсионного аннуитета со страховой компанией. Однако с 1 июля 2023 года инвестиционные возможности расширились – вкладчики ЕНПФ могут передавать до 50% своих сбережений за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также 100% добровольных взносов в доверительное управление частным компаниям. На сегодняшний день их 5. С полным списком УИП, обзорами их деятельности каждый вкладчик может ознакомиться на сайте ЕНПФ.

Решив перевести накопления одному или нескольким УИП, вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое можно подать через личный кабинет на сайте либо при личном обращении в любое отделение Фонда.

Вся необходимая информация размещена на сайте www.enpf.kz в разделе услуги – Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление, а также в видеоинструкции на Youtube-канале БЖЗҚ/ЕНПФ:

ЕНПФ продолжает вести учет пенсионных накоплений даже после перевода их частным управляющим. Каждый вкладчик может видеть в выписке со своего индивидуального пенсионного счета информацию о том, сколько ему заработал УИП. Однако результаты инвестиционной деятельности рекомендуется оценивать в долгосрочной перспективе. Социальным кодексом определено, что переводить накопления из одного УИП в другой или обратно под управление НБРК можно не чаще, чем один раз в год.

Важный момент, который необходимо помнить при переводе пенсионных накоплений УИП: государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений предоставляется только по накоплениям, находящимся в управлении Национального Банка Республики Казахстан. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании. Она должна обеспечить доходность не ниже минимального уровня доходности активов. Этот уровень рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление всем УИП, действующим на рынке управления пенсионными активами.

Напоминаем, что консультацию по вопросам пенсионной системы вкладчики всегда могут получить как в филиалах ЕНПФ, так и в режиме онлайн: на сайте enpf.kz, в мессенджерах и социальных сетях, а также на мероприятиях "День открытых дверей".