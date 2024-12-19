Сенатор потребовал пересмотреть тарифы на комуслуги для бизнеса

Депутат Сената Амангельды Нугманов 19 декабря 2024 года в своем депутатском запросе отметил, что необходимо пересмотреть тарифную политики за коммунальные услуги для промышленных предприятий малого и среднего сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что высокие тарифы на газ и комуслуги являются одной из ключевых проблем для отечественных товаропроизводителей и создают серьезные экономические риски.

"Одной из главных проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью по переработке сырья, производством товаров и услуг с целью их дальнейшей продажи – это высокие тарифы на газ и коммунальные услуги. Рост тарифов на природный газ в последние годы имеет неуклонную тенденцию. При этом за последние два года цена на газ увеличилась более чем на 200%, что значительно усугубляет финансовую нагрузку на предприятия малого и среднего предпринимательств", – сказал Амангельды Нугманов.

Также он подчеркнул, что утвержденная система тарификации приводит к несправедливому распределению нагрузки.

По мнению сенатора, если не предпринять своевременные меры, существует риск снижения производственной активности предприятий, что негативно скажется на социально-экономической ситуации в регионах.

"Необходимо применить практику, аналогичную использованной в Шымкенте, где резиденты индустриальной и специальной экономической зоны добились пересмотра тарифов и предоставления льготных условий на коммунальные услуги, что позволило снизить тариф на электроэнергию. Такой подход доказал свою эффективность и должен быть масштабирован в целом по стране. Принятие данных мер позволит предпринимателям улучшить эффективность своей деятельности, сохранить высокую производительность, конкурентоспособность и рабочие места, а также создать привлекательный и благоприятный климат для будущих инвестиций", – озвучил Амангельды Нугманов.

10 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане внедрят новый подход к тарифам за комуслуги.