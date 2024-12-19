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Общество

Сенатор потребовал пересмотреть тарифы на комуслуги для бизнеса

Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 16:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Депутат Сената Амангельды Нугманов 19 декабря 2024 года в своем депутатском запросе отметил, что необходимо пересмотреть тарифную политики за коммунальные услуги для промышленных предприятий малого и среднего сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что высокие тарифы на газ и комуслуги являются одной из ключевых проблем для отечественных товаропроизводителей и создают серьезные экономические риски.

"Одной из главных проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью по переработке сырья, производством товаров и услуг с целью их дальнейшей продажи – это высокие тарифы на газ и коммунальные услуги. Рост тарифов на природный газ в последние годы имеет неуклонную тенденцию. При этом за последние два года цена на газ увеличилась более чем на 200%, что значительно усугубляет финансовую нагрузку на предприятия малого и среднего предпринимательств", – сказал Амангельды Нугманов.

Также он подчеркнул, что утвержденная система тарификации приводит к несправедливому распределению нагрузки.

По мнению сенатора, если не предпринять своевременные меры, существует риск снижения производственной активности предприятий, что негативно скажется на социально-экономической ситуации в регионах.

"Необходимо применить практику, аналогичную использованной в Шымкенте, где резиденты индустриальной и специальной экономической зоны добились пересмотра тарифов и предоставления льготных условий на коммунальные услуги, что позволило снизить тариф на электроэнергию. Такой подход доказал свою эффективность и должен быть масштабирован в целом по стране. Принятие данных мер позволит предпринимателям улучшить эффективность своей деятельности, сохранить высокую производительность, конкурентоспособность и рабочие места, а также создать привлекательный и благоприятный климат для будущих инвестиций", – озвучил Амангельды Нугманов.

10 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане внедрят новый подход к тарифам за комуслуги.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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