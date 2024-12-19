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Общество

Как решается проблема с питьевой водой в Текели, рассказал аким региона

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:13 Фото: pixabay
Аким области Жетicу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК 19 декабря 2024 года рассказал, как решается проблема с питьевой водой в городе Текели, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Исабаев признал, что в городе Текели была проблема с питьевой водой.

"Наблюдалось помутнение воды, качество воды, конечно, до этого года было не на должном уровне. Что мы сделали? В прошлом году на общую сумму 2,7 млрд тенге мы пробурили три скважины, построили три резервуара, которых достаточно для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, провели водопроводную сеть от скважин до резервуаров, от них до очистительной, фильтровальной станции. На сегодняшний день потребляемая жителями города вода соответствует всем стандартам и нормам", – отметил аким.

В планах строительство инженерно-коммуникационных сетей внутри города, то есть водопроводных сетей. В следующем году на эти работы предусмотрено 1,7 млрд тенге.

30 августа сообщалось, что в городе Текели дома жителей начали подключать к природному газу. Первыми доступ к голубому топливу получили жители микрорайона "Достық", где зарегистрировано 1200 абонентов.

Мадина Мамырханова
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