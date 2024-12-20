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Общество

ЕНПФ выступил с предупреждением, как не потерять сбережения

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 14:38 Фото: Zakon.kz
АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) 20 декабря 2024 года разместил важное объявление. В нем казахстанцев убедительно просят не доверять свои пенсионные накопления посредникам по объявлениям, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что в последнее время в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан под низкий процент.

В связи с этим ЕНПФ предупреждает своих вкладчиков и получателей:

"Получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом Казахстана случаях".

Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность 1 или 2 группы, выезд на ПМЖ, наследование.

Использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:

  • вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);
  • пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) – они могут использовать до 50% накоплений, оставшихся на счете;
  • пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);
  • вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

Также сказано, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня.

Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.

"Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий".Пресс-служба ЕНПФ

Ранее с советами, как перехитрить мошенников, выступили стражи порядка Балхаша. Они напомнили, что злоумышленники особенно активизируются в период праздников. Правоохранители надеются, что их советы помогут избежать обмана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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