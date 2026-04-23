Общество

Деньги и данные под угрозой: ЕНПФ предупредил о сомнительных схемах

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 09:32 Фото: Zakon.kz
Доверять посредникам, предлагающим услуги в получении пенсионных накоплений, – опасно. С таким важным заявлением к казахстанцам выступил Единый накопительный пенсионный фонд, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники фонда с сожалением отмечают, что в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений продолжается рассылка предложений об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности (ПМД) для любой категории граждан за вознаграждение, которое требуется внести в качестве предоплаты за якобы оказанные услуги.

В этой связи ЕНПФ в очередной раз предупреждает: единовременные пенсионные выплаты производятся без посредников и комиссии.

"Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только потеряете свои деньги, но и поставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий".Пресс-служба ЕНПФ

Далее идет серьезное напоминание: получение пенсионных накоплений возможно только в строго определенных Социальным кодексом РК случаях.

Прежде всего, это наступление пенсионного возраста, бессрочная инвалидность I или II группы, выезд на ПМЖ, наследование.

Так, использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и/или лечение при соблюдении законодательно установленных условий могут:

  • вкладчики, имеющие накопления, превышающие порог минимальной достаточности (в пределах суммы свыше ПМД);
  • пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы), – они могут использовать до 50% накоплений, оставшихся на счете;
  • пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);
  • вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

Кроме того, стоит учесть, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно исключительно через уполномоченных операторов – банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются.

При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.

"ЕНПФ настоятельно рекомендует своим вкладчикам и получателям игнорировать подобные предложения, получать информацию из официальных источников и действовать исключительно в правовом поле".Пресс-служба ЕНПФ

В заключительной части идет полезная подсказка: получить ответы на все вопросы и проверить информацию, связанную с изъятием и переводом пенсионных накоплений, можно как при личном обращении в отделения ЕНПФ, так и дистанционно.

Доступны следующие способы:

  • через официальный сайт enpf.kz и мобильное приложение БЖЗҚ/ЕНПФ;
  • по бесплатному многоканальному номеру call-центра 1418, а также через WhatsApp по номеру +7 777 000 1418;
  • на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях: "Одноклассники", Telegram, Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.

Минтруда о повышении порогов снятия пенсионных: В ближайшее время

21 апреля 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, что нужно делать, чтобы получать в старости достойную пенсию.

