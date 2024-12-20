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Общество

Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау: глава региона озвучил новые детали трагедии

Магнистауская область, мужчина, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 13:38 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года высказался о случае, когда мужчина поджег себя у акимата, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурдаулет Килыбай отметил, что за неделю, максимум 10 дней, он ездил в Каракиянский район и двое суток находился там.

"Первый день встречался с населением, мы обходили дома, аварийный дома и прочее. Второй день с утра до ночи мы принимали в зале население Каракиянского района. Причем по личным вопросам. Мы принимали до последнего жителя. По времени не ограничивали. Почему не пришел тогда? Я этот вопрос никому не могу задать. Человек умер. Но я задаю себе этот вопрос, я же тоже человек, очень сильно переживаю, умер глава большой семьи, без отца остались шестеро детей. Слышал, что его супруга беременна на седьмого ребенка. Я ведь всех ждал и принимал население допоздна. Если бы он пришел, то поговорили бы, может быть", – отметил он.

Он отметил, что в день трагедии сам был в акимате, но не принимал граждан.

"Когда он пришел к зданию акимата, его, во-первых, принял мой заместитель, во-вторых, принял руководитель аппарата, и принял замакима района – он пришел в областной акимат и принял его. Ситуация такая: все, что говорит мой заместитель, нужно принимать, как и мои слова, так как мы все работаем, опираясь на одни и те же законы и правила. У нас на руках у всех один список вакансий. У акимов нет какого-то отдельного списка вакансий... ... Мы предлагаем то, что имеем на руках. Конечно, жалко, что человек ушел. Тем не менее бизнесмены взяли под шефство эту семью, детей, сейчас, насколько я знаю, семья хочет переехать в Актау. Бизнес их обеспечит временным жильем", – добавил глава региона.

По его словам, местный бизнесмен взял на себя обучение и содержание детей.

Трагедия произошла 5 декабря – тогда стало известно, что около здания акимата Мангистауской области мужчина совершил самоподжог. Он пришел в акимат Мангистауской области и потребовал личного приема. Его принял заместитель акима Каракиянского района. Но это не устроило посетителя. Облившись горючей смесью, он поджег себя.

Позже блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что мужчина работал в проекте по строительству опреснительного завода местности Токмак. По окончании контракта ему предлагали работу в других местах, но вакансии его не устраивали.

Мадина Мамырханова
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