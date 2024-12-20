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Общество

В этом году обрабатывающая промышленность в Мангистауской области выросла на 116%

В этом году обрабатывающая промышленность в Мангистауской области выросла на 116%, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:26 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
По итогам 11 месяцев этого года по основным показателям экономики региона достигнуты положительные результаты.

В том числе:

  • валовой региональный продукт – 2,2 трлн тенге, или 100,9%;
  • объем промышленного производства – 2,8 трлн тенге, или 104,2%;
  • продукция обрабатывающей промышленности – 252,5 млрд тенге, или 116,2%;
  • сельскохозяйственная продукция – 34,5 млрд тенге, или 101,6%;
  • ввод жилья – 791,2 тыс. квадратных метров, или 102,4%;
  • информация и связь – 14,7 млрд тенге, или 105,9%;
  • объем торговли – 934 млрд тенге, или 106,8%.
Инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:26

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции в СЦК.

"Основными направлениями развития области остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также агропромышленный комплекс. В целях придания нового импульса устойчивому развитию этих направлений будет продолжена работа по привлечению инвестиций в регион. За последние пять лет в Мангистау инвестировано 4 трлн тенге", – рассказал спикер.
В этом году обрабатывающая промышленность в Мангистауской области выросла на 116%, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:26

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Айсулу Омарова
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