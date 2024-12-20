В этом году обрабатывающая промышленность в Мангистауской области выросла на 116%
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
По итогам 11 месяцев этого года по основным показателям экономики региона достигнуты положительные результаты.
В том числе:
- валовой региональный продукт – 2,2 трлн тенге, или 100,9%;
- объем промышленного производства – 2,8 трлн тенге, или 104,2%;
- продукция обрабатывающей промышленности – 252,5 млрд тенге, или 116,2%;
- сельскохозяйственная продукция – 34,5 млрд тенге, или 101,6%;
- ввод жилья – 791,2 тыс. квадратных метров, или 102,4%;
- информация и связь – 14,7 млрд тенге, или 105,9%;
- объем торговли – 934 млрд тенге, или 106,8%.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции в СЦК.
"Основными направлениями развития области остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также агропромышленный комплекс. В целях придания нового импульса устойчивому развитию этих направлений будет продолжена работа по привлечению инвестиций в регион. За последние пять лет в Мангистау инвестировано 4 трлн тенге", – рассказал спикер.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
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