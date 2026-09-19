Туристы чаще стали посещать Астану

За первое полугодие 2026 года Астану посетили порядка 830 тыс. туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них около 187 тыс. – иностранные гости, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта отметили, что в Астане одновременно развиваются событийный, деловой, культурный и медицинский туризм. На фоне роста турпотока город расширяет туристское предложение: появляются новые объекты, развиваются международные гостиничные бренды, формируется насыщенный календарь крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий.

"Астана уже давно перестала быть городом, куда приезжают только по работе. Ежегодно столицу посещают более 1,6 миллиона туристов, и этот поток растет в среднем на 10-12% в год. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы гость приезжал в Астану на концерт или деловую встречу, оставался здесь на более длительный срок и возвращался снова. Именно за такого туриста сегодня конкурируют города во всем мире, и Астана активно участвует в этой конкуренции", – сказал заместитель акима Астаны Евгений Глотов, выступая на международном туристском форуме Kazakhstan Travel Forum 2026.

Одним из ключевых направлений остается развитие событийного туризма. Крупные международные концерты, спортивные соревнования, деловые и культурные мероприятия позволяют привлекать в столицу дополнительный поток гостей и увеличивать продолжительность их пребывания в городе.

До 15 млн туристов ожидается в Казахстане к 2029 году. По итогам 2025 года государственную границу пересекли 15,7 млн иностранных посетителей.