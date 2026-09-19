#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
446.56
512.34
5.3
Туризм

Туристы чаще стали посещать Астану

Астана, здания , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 11:14 Фото: pixabay
За первое полугодие 2026 года Астану посетили порядка 830 тыс. туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них около 187 тыс. – иностранные гости, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта отметили, что в Астане одновременно развиваются событийный, деловой, культурный и медицинский туризм. На фоне роста турпотока город расширяет туристское предложение: появляются новые объекты, развиваются международные гостиничные бренды, формируется насыщенный календарь крупных культурных, спортивных и деловых мероприятий.

"Астана уже давно перестала быть городом, куда приезжают только по работе. Ежегодно столицу посещают более 1,6 миллиона туристов, и этот поток растет в среднем на 10-12% в год. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы гость приезжал в Астану на концерт или деловую встречу, оставался здесь на более длительный срок и возвращался снова. Именно за такого туриста сегодня конкурируют города во всем мире, и Астана активно участвует в этой конкуренции", – сказал заместитель акима Астаны Евгений Глотов, выступая на международном туристском форуме Kazakhstan Travel Forum 2026.

Одним из ключевых направлений остается развитие событийного туризма. Крупные международные концерты, спортивные соревнования, деловые и культурные мероприятия позволяют привлекать в столицу дополнительный поток гостей и увеличивать продолжительность их пребывания в городе.

До 15 млн туристов ожидается в Казахстане к 2029 году. По итогам 2025 года государственную границу пересекли 15,7 млн иностранных посетителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Алматы
12:35, 21 ноября 2023
Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Алматы
заседание, акимат
09:25, 25 июня 2026
"Закон и порядок": в Алматинской области продолжается системная работа по профилактике коррупции
Построят курортный город &quot;Кендерли&quot;
15:37, 20 декабря 2024
В Мангистауской области построят курортный город Кендерли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сирил Ган
10:32, Сегодня
Сирил Ган остался временным чемпионом UFC
Жанибек Алимханулы
09:51, Сегодня
"Кто следующий?": Алимханулы сделал заявление после отказа Шираза от боя и пояса
Хамза Шираз
09:20, Сегодня
"Почему бы не сделать бой": промоутер Уоррен не понял отказа от Шираза биться с Алимханулы
Абдумалик Халоков (в красном) и Махмуд Сабырхан
09:03, Сегодня
Казахстан против Узбекистана в боксе на Азиадах: хроника великого противостояния
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: