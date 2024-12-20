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Общество

В Астане прекратят выделять бюджетные средства на помощь обманутым дольщикам

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 18:52 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек 20 декабря 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что планируется ликвидировать компанию "Елорда құрылыс", которая занимается достраиваем жилья для дольщиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что компанию ликвидируют уже в следующем году.

"Государство уже дважды вынуждено было финансировать из бюджета решение проблем дольщиков. Мы прошли через это две волны. Однако горожане должны понимать, что долевое строительство — это договорные отношения между ними и строительной компанией. Если гражданин, к примеру, не выполнил свои обязательства по оплате, государство ведь не компенсирует его долг перед застройщиком. То же самое касается и ситуации, когда строительная компания не завершает проект — государство не обязано достраивать эти дома. Каждый, кто вступает в долевое строительство, должен осознавать ответственность и тщательно подходить к заключению таких договоров. Это большие деньги", – озвучил Касымбек.

Он также добавил, что некоторые компании не справляются с бизнесом из-за меняющейся ситуации на рынке.

"В дальнейшем мы не планируем финансировать напрямую решение этих проблем. Но понимаем, что возникают форс-мажорные условия. В этих случаях будем принимать какие-то другие меры, но уже прямого финансирования строительства за счет бюджета не будет", – заявил аким.

По его словам, в рамках второй волны проблемного долевого строительства были затронуты около 16 тысяч семей дольщиков и порядка 140 недостроенных домов.

"На сегодняшний день осталось буквально 3-4 дома. Причем дольщики из этих домов либо получили квартиры в других домах, либо были переселены. Фактически эта проблема решена. Только вчера мы сдали еще два проблемных дома – один из них строился почти 19 лет", – резюмировал Касымбек.

Ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев анонсировал ужесточение правил для застройщиков на рынке долевого строительства.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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