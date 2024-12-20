В Астане прекратят выделять бюджетные средства на помощь обманутым дольщикам

Аким Астаны Женис Касымбек 20 декабря 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что планируется ликвидировать компанию "Елорда құрылыс", которая занимается достраиваем жилья для дольщиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что компанию ликвидируют уже в следующем году.

"Государство уже дважды вынуждено было финансировать из бюджета решение проблем дольщиков. Мы прошли через это две волны. Однако горожане должны понимать, что долевое строительство — это договорные отношения между ними и строительной компанией. Если гражданин, к примеру, не выполнил свои обязательства по оплате, государство ведь не компенсирует его долг перед застройщиком. То же самое касается и ситуации, когда строительная компания не завершает проект — государство не обязано достраивать эти дома. Каждый, кто вступает в долевое строительство, должен осознавать ответственность и тщательно подходить к заключению таких договоров. Это большие деньги", – озвучил Касымбек.

Он также добавил, что некоторые компании не справляются с бизнесом из-за меняющейся ситуации на рынке.

"В дальнейшем мы не планируем финансировать напрямую решение этих проблем. Но понимаем, что возникают форс-мажорные условия. В этих случаях будем принимать какие-то другие меры, но уже прямого финансирования строительства за счет бюджета не будет", – заявил аким.

По его словам, в рамках второй волны проблемного долевого строительства были затронуты около 16 тысяч семей дольщиков и порядка 140 недостроенных домов.

"На сегодняшний день осталось буквально 3-4 дома. Причем дольщики из этих домов либо получили квартиры в других домах, либо были переселены. Фактически эта проблема решена. Только вчера мы сдали еще два проблемных дома – один из них строился почти 19 лет", – резюмировал Касымбек.

Ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев анонсировал ужесточение правил для застройщиков на рынке долевого строительства.