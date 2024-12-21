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Участок автодороги открыли в Алматинской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 10:32 Фото: pixabay
21 декабря 2024 года в 10:30 в Алматинской области открыли движение на участке дороги между поселками Туздыбастау и Бескайнар, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", на участке дороги республиканского значения, а именно "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (участок между поселками Туздыбастау – Бескайнар), теперь открыто движение. 

В ведомстве напомнили, что в колл-центре 1403 можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

18 декабря сообщалось, что движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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