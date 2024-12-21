Участок автодороги открыли в Алматинской области

21 декабря 2024 года в 10:30 в Алматинской области открыли движение на участке дороги между поселками Туздыбастау и Бескайнар, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", на участке дороги республиканского значения, а именно "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (участок между поселками Туздыбастау – Бескайнар), теперь открыто движение.

В ведомстве напомнили, что в колл-центре 1403 можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

18 декабря сообщалось, что движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды.