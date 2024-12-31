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События

В Алматинской области закрыли участок автодороги Алматы – Усть-Каменогорск

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 23:01 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 31 декабря ограничено движение на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Ограничение введено с 22:00 для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск (км 25-67, ПВП – город Конаев).

Как сообщили в дорожных службах, движение планируется восстановить 1 января 2025 года в 02:00.

Для получения дополнительной информации водители могут обратиться в колл-центр по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 1-3 января объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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