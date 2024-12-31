В Алматинской области закрыли участок автодороги Алматы – Усть-Каменогорск

В Алматинской области 31 декабря ограничено движение на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Ограничение введено с 22:00 для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск (км 25-67, ПВП – город Конаев).

Как сообщили в дорожных службах, движение планируется восстановить 1 января 2025 года в 02:00.

Для получения дополнительной информации водители могут обратиться в колл-центр по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 1-3 января объявили штормовое предупреждение.