В Алматинской области закрыли участок автодороги Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 31 декабря ограничено движение на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Ограничение введено с 22:00 для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск (км 25-67, ПВП – город Конаев).
Как сообщили в дорожных службах, движение планируется восстановить 1 января 2025 года в 02:00.
Для получения дополнительной информации водители могут обратиться в колл-центр по номеру 1403.
Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 1-3 января объявили штормовое предупреждение.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript